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Служба безопасности Украины разоблачила в Ривненской области должностных лиц одного из пограничных пунктов на систематическом «крышевании» незаконного перемещения из Беларуси подакцизных товаров, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что 15 фигурантов дела, среди которых должностные лица Госпогранслужбы, организовали канал незаконного перемещения в нашу страну. Продукция, при содействии должностных лиц, ввозилась в Украину через так называемую «зеленую границу». Товар фигуранты складировали в одном из государственных лесхозов для дальнейшей реализации на всей территории страны.

В рамках начатого производства правоохранители задокументировали ряд эпизодов противоправной деятельности, в том числе получения денег военнослужащими пограничной службы, а также дачи взяток должностному ГПСУ.

Нескольких фигурантов задержади во время дачи взятки по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины.

По результатам проведенных следственных действий на территории Ривненской и Волынской областей изъято более 75 000 пачек сигарет, ввезенных из Беларуси, и янтарь-сырец весом почти 5 килограммов. Правоохранители также блокировали попытку противоправной переправки через таможенную территорию Украины еще 225 000 пачек табачных изделий иностранного производства.
ForUm

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