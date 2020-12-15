Ноябрь в 2020 году во второй раз побил температурный рекорд за период наблюдения с 1880 года.

Предыдущий теплый ноябрь зафиксировали в 2015 году, передает Укринформ со ссылкой на отчет Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA).

«Общая средняя глобальная температура над поверхностью суши и океана в ноябре 2020 года была на 0,97° C выше среднего показателя в ХХ веке, который составил 12,9°C», - говорится в отчете.

В управлении отметили, что нынешний ноябрь стал 44 ноябрем подряд и 431 месяцем подряд с температурами, по меньшей мере номинально выше средних показателей в ХХ веке.

Сообщается, что заметные отклонения температуры ученые NOAA зафиксировали на западной и северной Аляске, основной части континентальных США, в северной Европе, северной Азии, Австралии и частях Южной Америки, северной части Тихого океана, Берингова моря и западной Антарктики.

Национальное управление океанических и атмосферных исследований (National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA) с 1970 года занимается разными видами метеорологических и геодезических исследований и прогнозов для США, а также изучением мирового океана и атмосферы. Существующее в структуре Министерства торговли США управление предупреждает население о возможных разрушительных природных катастрофах.