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В понедельник, 14 декабря, с военного аэродрома аэропорта «Борисполь» в международный аэропорт Приштина вылетела очередная ротация украинских миротворцев, сообщает пресс-служба командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

«Каждый из новоприбывших миротворцев имеет опыт службы в АТО/ООС, хорошее владение иностранным языком, прекрасную физическую подготовку и профессиональные знания. Ротация в Косово в военнослужащих продлится шесть месяцев», - говорится в сообщении.

Отмечается, что перед отправкой в Косово всем военнослужащим были сделаны необходимые прививки. Кроме того, они прошли специальную изоляцию и сдали тесты на коронавирус.

Также все военнослужащие были снабжены средствами индивидуальной защиты на период ротации.
ForUm

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