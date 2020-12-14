Бойцы спецподразделений КОРД и роты полиции особого назначения Главного управления Национальной полиции в Хмельницкой области провели спецоперацию по разоружению и задержанию мужчины, угрожавшего ружьем врачам и правоохранителям.

ЧП произошло вечером 13-го декабря в селе Богдановцы Деражнянского района, сообщила пресс-служба полиции.

39-летний мужчина имел проблемы со здоровьем и во время очередного обострения, мать вызвала к нему бригаду скорой медицинской помощи. Протестуя против госпитализации, медиков он встретил с отцовским ружьем в руках.

Врачи сразу позвонили в полицию и покинули место происшествия.

Почти 3 часа бойцы КОРДа и роты полиции особого назначения вели переговоры с мужчиной, который, бегая по периметру домохозяйства, совершил около 20 хаотических выстрелов в сторону правоохранителей. Стрелял поочередно из гладкоствольного и пневматического ружей.

Благодаря профессиональным и слаженным действиям работники КОРДа полиции Хмельницкой области провели штурм и задержали правонарушителя без применения оружия и спецсредств. В ходе спецоперации никто не пострадал.

По данному факту открыто уголовное производство по признакам статьи 348 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает за покушение на убийство работника правоохранительного в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей наказание в виде лишения свободы на срок от девяти до пятнадцати лет или пожизненным лишением свободы. Сейчас мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения. В рамках расследования будет назначена ряд экспертиз, в частности - амбулаторно-психиатрическая.