В Киеве возле метро «Выдубичи» неизвестный напал на журналистку местного телеканала во время съемки сюжета в прямом эфире, сообщила пресс-служба столичного главка.
В рамках досудебного расследования правоохранители устанавливают личность злоумышленника для привлечения его к ответственности.
Правоохранители на месте происшествия провели неотложные следственные действия, опросили потерпевшую и свидетелей происшествия. Также оперативники проанализировали видео журналистов, где зафиксирован правонарушитель.
Собранные сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 171 (Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов) Уголовного кодекса Украины.
В рамках досудебного расследования полицейские проводят необходимые следственные действия и оперативные мероприятия для задержания правонарушителя и привлечения его к ответственности.
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