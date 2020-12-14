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В Одесской области полицейские привлекли к ответственности мужчину, который, находясь в нетрезвом состоянии, на несколько часов остановил движение поездов, сообщает пресс-служба областной полиции.

Житель Березовского района, возвращаясь автомобилем от друзей, решил сократить путь домой и свернуть через железнодорожные пути в неустановленном для этого месте и застрял.

Чтобы разблокировать путь для железнодорожного транспорта полицейским пришлось привлекать эвакуатор.

Водителя правоохранители проверили на содержание алкоголя в крови, результат показал 1,35 промилле, при допустимой норме 0,2. За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и нарушение правил движения через железнодорожные переезды на мужчину составили два административных протокола, а транспортное средство доставили на штрафплощадку.

 

 
ForUm

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