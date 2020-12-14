Ввечері в п'ятницю на офіційному вебсайті Міжнародного кримінального суду (МКС) з'явилася заява Прокурора МКС Фату Бенсуди щодо закінчення попереднього вивчення (попереднього розслідування) у справі «Ситуація в Україні».

Нагадаємо, що Україна досі не ратифікувала Римський статут МКС, але двічі скористалася механізмом визнання його юрисдикції – тобто юридично дала Міжнародному кримінальному суду право розслідувати злочини проти людяності та воєнні злочини, вчинені на території нашої держави.

У заявах, поданих від імені Верховної Ради України, йдеться про конкретні події та часові проміжки, щодо яких наша держава ad hoc визнає юрисдикцію МКС, а саме:

1. щодо можливого вчинення злочинів проти людяності під час Революції гідності, з 21 листопада 2013 року по 22 лютого 2014 року та

2. щодо можливого вчинення злочинів проти людяності та воєнних злочинів на всій території України (звісно, включно з Кримом і Донбасом) з 20 лютого 2014 року.

При чому в другому епізоді, який стосується агресії РФ проти України, заява подана без фінальної дати і стосується воєнних злочинів та злочинів проти людяності, якщо ті були здійснені по теперішній час і надалі. А коли Верховна рада зрештою ратифікує Римський статут МКС (Україна зобов’язалася зробити це в рамках Угоди про асоціацію з ЄС) – то юрисдикція Суду для нашої держави перетвориться на постійну.

Але вже зараз Гаага може почати процес щодо подій, пов’язаних з російською агресією.

Треба підкреслити, що під юрисдикцію МКС підпадають не будь-які незаконні дії. Приміром, цей суд наразі не може виносити стосовно України рішення щодо наявності факту агресії.

Його потенційна сфера діяльності в нашій державі – це злочини проти людяності та воєнні злочини.

До цього переліку включають системні та широкомасштабні вбивства, поневолення чи свавільні ув’язнення, викрадення, насильницькі переселення людей, катування, переслідування за етнічними, культурними чи релігійними ознаками тощо. А також – низку незаконних дій воєнних злочинів, якщо ті також відбуваються системно та масштабно, включаючи беззмістовне знищення або присвоєння майна, взяття заручників, вбивства полонених чи тих, хто не чинить опір, свідомі напади на цивільні об’єкти чи цивільних осіб тощо.

Важливо наголосити: Україна вже зараз, визнавши юрисдикцію МКС, взяла на себе зобов'язання співпрацювати з Судом і виконувати всі його рішення та накази.

І цілком можливо, що такі накази невдовзі з’являться.

Отже, 11 грудня 2020 року Прокурор МКС повідомила про завершення попереднього розслідування справи «Ситуація в Україні», розпочатого Офісом прокурора 24 квітня 2014 року на підставі першої ad hoc заяви про визнання юрисдикції МКС (про період Майдану), до якої згодом Україна додала другу заяву (про події під час агресії РФ).

Попереднє вивчення або попереднє розслідування (англ. preliminary examination) - це перша стадія проходження справи в МКС. Співробітники відповідного відділу Офісу Прокурора працюють з інформацією (повідомленнями), яку вони отримують в електронній або паперовій формі від представників державних органів, правоохоронних органів, неурядових організацій. На цьому етапі будь-хто, будь-яка організація чи фізична особа може надіслати відповідну інформацію Офісу Прокурора МКС.

Попереднє вивчення зазвичай складається з чотирьох фаз: початкова оцінка, аналіз юрисдикції, оцінка прийнятності, інтереси правосуддя.

На етапі початкової оцінки Офіс Прокурора з'ясовує, чи є підстави вважати, що були вчинені злочини, що підпадають під юрисдикцію МКС. На етапі аналізу юрисдикції – предметно оцінює, чи були скоєні такі злочини. На етапі оцінки прийнятності – встановлює, чи є потенційні випадки прийнятними для МКС, враховуючи серйозність скоєних діянь, наявність відповідних проваджень на національному рівні (адже МКС може вступати у гру лише у випадку, коли держава не може або не хоче самостійно розглядати відповідну ситуацію). На останньому етапі попереднього вивчення Офіс Прокурора аналізує питання інтересів правосуддя і чи відкриття відповідного розслідування не шкодитиме цим інтересам, беручи до уваги серйозність вчинених злочинів та інтереси жертв.

Щороку у грудні Офіс Прокурора МКС публікує Звіти про діяльність з попереднього вивчення за відповідний рік.

Завершення попереднього вивчення справи «Ситуація в Україні» означає, що всі 4 етапи завершилися позитивним рішенням. Як зазначала Прокурор МКС Фату Бенсуда, вона хотіла протягом свого терміну на посаді (який добігає завершення саме зараз) дійти визначень, наскільки це можливо, щодо усіх попередніх вивчень, що проводилися під час її мандату. Саме тому в України були сподівання, що до кінця 2020 року будуть якісь зрушення в цьому питанні.

І ці сподівання виправдалися.

Тепер має настати наступний етап руху справи «Ситуація в Україні» в МКС - розслідування (англ. investigation), для чого Офіс прокурора МКС звернеться до Палати попереднього провадження МКС за отриманням дозволу на початок такої фази.

На етапі розслідування Офіс Прокурора працює не лише з інформацією в електронному та паперовому вигляді, як було досі.

Розслідування полягає у збиранні та аналізі доказів, показів свідків та жертв та встановленні вини чи невинності певної особи. На цьому етапі має підніматися питання відкриття місцевого офісу (field office) у нашій державі. Також Офіс прокурора може звертатися до Палати попереднього провадження МКС щодо видачі ордерів на арешт конкретних індивідів, які обвинувачуються у вчиненні злочину геноциду, злочинів проти людяності або воєнних злочинів.

Ознаки які саме злочинів побачила Гаага?

Всіх подробиць МКС поки не розкриває, але деякі деталі є.

Наразі Офіс прокурора повідомив про свій висновок, що є широкий дiапазон дiянь, які можна кваліфікувати як воєнні злочини та злочини проти людяності.

Наразі Офіс Прокурора вважає, що під час розслідування увага має бути сконцентрована довкола наступних епізодів: (i) злочини, скоєнi в контекстi військових дiй; (ii) злочини, скоєнi пiд час затримань; та (iii) злочини, скоєнi в Криму.

Цi висновки будуть детальніше розкриті у щорічному звіті Офісу.

Дуже важливо також відзначити, що МКС має юрисдикцію щодо всієї території України, включно з Кримом і Донбасом і незалежно від того, громадяни якої держави вчинили воєнні злочини та/або злочини проти людяності на території України. Навіть якщо держави, громадянами яких є підозрювані, не ратифікували Римський статут та не визнали юрисдикцію МКС.

Іншими словами, громадяни РФ також можуть стати підсудними у Гаазі.

І те, що РФ не ратифікувала Римський статут і заявила, що не буде співпрацювати з Судом, розслідування не зупинить.

До того ж практика свідчить: МКС не зважає на офіційний чи політичний статус цих людей, аж до найвищого керівництва держави. В історії МКС підозрюваними не раз ставали президенти та прем’єри, у тому числі чинні.

Отже, ми будемо чекати на відкриття розслідування у справі «Ситуація в Україні» і будемо сподіватися, що досить скоро воно призведе до видачі ордерів на арешт конкретних індивідів, зокрема громадян РФ, за скоєння воєнних злочинів та/або злочинів проти людяності в Криму та на Донбасі.

І сподіваємося побачити ордери на арешт осіб, які вчинили найтяжчі злочини на тимчасово окупованих територіях України.