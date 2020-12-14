Действующий президент США Дональд Трамп в канун голосования Коллегии выборщиков, что станет окончательным завершением выборов, вновь заявил о якобы фальсификациях на выборах и назвал их «самыми коррумпированными в истории США».
Как сообщает «Европейская правда», об этом он написал в своем Twitter.
«Это коррумпированные выборы в истории США», - написал Трамп.
«Ключевые штаты, где обнаружили массовые фальсификации - а это все, не могут законно утвердить эти голоса как полноценные и правильные, не совершив преступления, за которое предусматривается серьезное наказание. Всем известно, что [там были голоса от] умерших избирателей, несовершеннолетних, нелегальных мигрантов, с поддельными подписями», - заявил он.
Twitter сразу обозначил сообщения президента примечанием о том, что эти утверждения о результатах выборов спорные - как и все предыдущие подобные его заявления.
Как известно, Дональд Трамп отказывается признавать победу Джо Байдена и подавал ряд исков, оспаривая результаты голосования, но сказал, что покинет Белый дом, если Коллегия выборщиков утвердит победу Байдена.
В пятницу Верховный суд США отклонил иск прокурора Техаса, поддерживаемый президентом Дональдом Трампом, которым он требовал отменить результаты голосования в четырех штатах. Перед этим суды отклонили ряд других исков кампании Трампа.
Напомним, Джо Байден получил 306 из необходимых 270 голосов выборщиков против 232 у Дональда Трампа, что обеспечивает ему уверенную победу.
14 декабря состоится голосование Коллегии выборщиков, во время которого выборщики должны голосовать так, как им поручили избиратели штатов.
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