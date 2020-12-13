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Критика Кремля Алексея Навального перед его отлетом в Берлин пытались отравить повторно, сообщает The Sunday Times со ссылкой на анонимные источники в разведке.

Источники в западной разведке сообщили изданию, что после неудачной попытки убить его с первой попытки вероятные агенты госбезопасности попытались убить Навального второй дозой яда, прежде чем его удалось доставить в безопасное место в Берлине.

Главный критик Кремля Алексей Навальный был отравлен 20 августа в России нервно-паралитическим веществом из группы Новичок. Таким же веществом в 2018 году отравили бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь в британском Солсбери.
ForUm

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