Критика Кремля Алексея Навального перед его отлетом в Берлин пытались отравить повторно, сообщает The Sunday Times со ссылкой на анонимные источники в разведке.

Источники в западной разведке сообщили изданию, что после неудачной попытки убить его с первой попытки вероятные агенты госбезопасности попытались убить Навального второй дозой яда, прежде чем его удалось доставить в безопасное место в Берлине.

Главный критик Кремля Алексей Навальный был отравлен 20 августа в России нервно-паралитическим веществом из группы Новичок. Таким же веществом в 2018 году отравили бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь в британском Солсбери.