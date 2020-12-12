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Правительство Армении заявило о наступлении войск Азербайджана на юге Нагорного Карабаха. Боевые действия идут возле сел Хин Таглар и Хцаберд.

Об этом сообщает Министерство обороны Армении.

В Азербайджане пока не комментируют заявления о возобновлении боевых действий на Карабахе.

Согласно мирному соглашению между Азербайджаном, Арменией и Россией, села Хин Таглар и Хцаберд остались на территории, подконтрольной Армении и не отошли Азербайджану, как большая часть Нагорного Карабаха.

Напомним, в Карабахе заявили о перестрелке с азербайджанскими военными.
ForUm

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