Правительство Армении заявило о наступлении войск Азербайджана на юге Нагорного Карабаха. Боевые действия идут возле сел Хин Таглар и Хцаберд.

Об этом сообщает Министерство обороны Армении.

В Азербайджане пока не комментируют заявления о возобновлении боевых действий на Карабахе.

Согласно мирному соглашению между Азербайджаном, Арменией и Россией, села Хин Таглар и Хцаберд остались на территории, подконтрольной Армении и не отошли Азербайджану, как большая часть Нагорного Карабаха.

Напомним, в Карабахе заявили о перестрелке с азербайджанскими военными.