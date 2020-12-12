Министерство иностранных дел Украины выражает протест против расширения перечня украинских физических лиц, в отношении которых правительством РФ вводятся так называемые «специальные экономические меры». Об этом говорится в заявлении МИД Украины в связи с принятием очередного постановления правительства РФ о внесении изменений в перечень украинских физических лиц, в отношении которых вводятся ограничительные мероприятия.

«МИД Украины решительно осуждает попытку давления на народных депутатов Украины и представителей украинского общества. Этот противоправный шаг является продолжением Российской Федерацией агрессии против Украины во всех ее формах и проявлениях», - говорится в заявлении.

Украинская сторона оставляет за собой право принять соответствующие меры реагирования в соответствии с нормами и принципами международного права, отметили в МИД.

«Украина и в дальнейшем будет продолжать политику противодействия российской агрессии, прилагать последовательные усилия для прекращения временной оккупации Россией временно оккупированных украинских территорий, восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах», - говорится в заявлении ведомства.

Напомним, Россия расширила санкционный список против украинских политиков.