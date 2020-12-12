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Президент Владимир Зеленский поблагодарил премьер-министра Канады Джастина Трюдо за ратификацию Соглашения о совместном аудиовизуальном производстве с Украиной. Документ вступит в силу 1 января 2021 года.

«Спасибо Канаде и лично премьер-министру господину Трюдо за завершение всех процедур, необходимых для вступления в силу этого соглашения. Она дает новые мощные возможности для развития теле- и киноиндустрии в Украине, для совместного производства аудиовизуального контента и дистрибуции проектов на международном рынке. Уверен, это сделает нашу двустороннее сотрудничество еще более плодотворным, а связи между людьми наших стран еще более тесными», - отметил Зеленский.

Согласно документу, при условии совместного производства украинские продюсеры смогут претендовать в Канаде на бюджетную поддержку, налоговые льготы и скидки при дистрибуции. Соответствующую поддержку получат и канадские теле- и кинопроизводители, которые будут снимать в Украине.

Соглашение было подписано во время визита Зеленского в Канаду в июле 2019 года. Верховная Рада ратифицировала документ в сентябре 2020-го.
ForUm

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