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В России на 86 году жизни умер актер Валентин Гафт, сообщает в субботу, 12 декабря, ТАСС со ссылкой на его супругу Ольгу Остроумову.

«Да, его не стало. Это сегодня произошло», - сказала она.

Валентин Гафт работал в Московском драматическом театре, Театре имени Моссовета, Ленкоме, Театре сатиры. Служил в труппе Московского театра Современник с 1969 года. Известен ролями в спектаклях Романа Виктюка, Николая Коляды, Галины Волчек и многих других режиссеров.

Гафт известен также своими ролями в кино, такими как: Семнадцать мгновений весны, Здравствуйте, я ваша тетя!, Чародеи и других.

Напомним, украинский театральный режиссер Роман Виктюк умер 17 ноября в Москве на 85-м году жизни.
ForUm

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