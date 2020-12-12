Украины 11 декабря осуществила дополнительный выпуск еврооблигаций на сумму $600 млн, сообщили в Министерстве финансов.

«Этот дополнительный выпуск увеличил общую сумму в обращении еврооблигаций с процентной ставкой 7,253% и погашением 15 марта 2033 года, общая непогашенная сумма которых составила 2 миллиарда долларов США. Довыпуск осуществлен с доходностью 6,2% и ценой предложения при вторичном размещении 108,914%», - говорится в сообщении.

Лид-менеджерами транзакции были BNP Paribas и Goldman Sachs International. Средства поступят 18 декабря.

«Расчетная доходность в 6,2% - это самая низкая доходность по публичным еврооблигациям в долларах США в истории Украины», - заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.