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Кабинет министров Украины принял ряд решений, которые позволят предпринимателям подать заявки и получить государственную помощь еще до введения усиленного карантина. Это можно сделать со следующей недели.

Об этом сказала заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив в эфире телеканала "Украина 24", говорится на сайте главы государства.

Заявки будут подаваться в электронной форме.

Она напомнила, что претендовать на компенсации могут физические лица - предприниматели, которые не менее трех месяцев платили единый социальный взнос. Или наемные работники, за которых ЕСВ платит работодатель, и чья деятельность из-за усиленных карантинных ограничений будет остановлена.

Отмечается, что помощь работодателям направлена ​​на то, чтобы они смогли сохранить штат и быстро восстановить полноценную работу.

По словам Ковалив, государство стремится частично компенсировать предпринимателям потери, которые они вынуждены будут понести из-за введенных правительством ограничений в работе.

В частности, на этот период отменяется плата за аренду помещений коммунального и государственного имущества. Также предусмотрены компенсации среднемесячного единого социального взноса, а ФОПы первой группы на шесть месяцев освободили от уплаты единого налога и ЕСВ.

Заместитель главы ОП отметила, что на сегодняшний день весь пакет программ государственной поддержки бизнеса и граждан во время локдауна составляет около 12 млрд гривен.

Напомним, Президент подписал законы о поддержке бизнеса во время карантина.
ForUm

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