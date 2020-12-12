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Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США выдало разрешение на использование вакцины от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech.

Об этом сообщает CNN.

Выдано разрешение на использование вакцины в экстренных ситуациях, к которым относятся эпидемии.

Для получения использования вакцины и в других условиях компаниям необходимо подать отдельную заявку.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил, что вакцинация начнется в течение 24 часов.

По словам главы Белого дома, отправка 100 миллионов доз вакцины уже началась во все штаты. Трамп отметил, что вакцинация будет бесплатной.

Вакцина от COVID-19 разработки американского фармгиганта Pfizer и немецкой биотехнологической компании BioNTech показала эффективность в 95%.

Напомним, Великобритания уже начала вакцинацию от коронавируса.
ForUm

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