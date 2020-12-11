По расчетам Минздрава, прежде всего вакцинировать от COVID-19 необходимо группы риска по профессиональному, медицинскому и возрастному признакам – примерно 20 млн человек. Также рассматривается вопрос предоставления доступа к вакцинации всем без исключения гражданам за счет государства.

Об этом в эфире телеканала Украина 24 сказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает Укринформ.

«У нас есть две составляющие по вакцинации: первое, это всем понятно, что мы должны вакцинировать группы риска, это люди по профессиональному признаку, например, врачи, или по медицинским, возрастным признакам. Они первыми должны получить эту вакцину, так как эти люди болеют более тяжело, наиболее сложное у них течение болезни. Львиную долю умерших составляют люди старшего возраста, поэтому их вакцинировать нужно в первую очередь. Это более 20 млн граждан», - сказал Степанов.

Однако, по словам министра, рассматривается вопрос предоставления доступа к вакцинации всем без исключения гражданам за счет государства.

Другая составляющая, по словам Степанова, доступ к вакцине на коммерческом рынке. Да, Минздрав готов провести быструю регистрацию вакцины, если производители предоставят соответствующие документы и будут готовы поставлять ее на коммерческий рынок.

Впрочем, по словам Степанова, мощности производителей ограничены, а потребность в вакцине очень велика.

«Мы подтверждаем мировым производителям, что сразу зарегистрируем вакцину, если будут соответствующие предпосылки, подадут все документы по очень быстрой процедуре, чтобы они могли поставлять на коммерческий рынок. Но мы понимаем, что сейчас в очереди стоит более 7 млрд человек, а мощности все же ограничены. И сегодня только одна вакцина Pfizer зарегистрирована в одной стране, это Великобритания и то по чрезвычайной ситуации», - сказал Степанов.

Он напомнил, что Украина уже подала документы к глобальной инициативе COVAX на получение 8 млн доз вакцины, этого хватит на прививку 4 млн человек. Поставка вакцины планируется в первом полугодии 2021 года.

«Кроме того, мы ведем переговоры с мировыми производителями, которые завершили третью стадию клинических испытаний, либо находятся на завершающей стадии, именно для того, чтобы вакцину мы могли закупить. Так же ведут себя все страны в мире», - сказал Степанов.

Он напомнил, что Минздрав в бюджетном запросе заложил на вакцинацию от COVID-19 15,1 млрд грн. Впрочем, в проект бюджета на 2021 на вакцинацию от COVID-19 предусмотрено 2,6 млрд грн.