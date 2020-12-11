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Государственную фискальную службу ждут большие кадровые изменения. В частности, в столичное управление могут назначить бывшего начальника следственного управления финансовых расследований Государственной фискальной службы в Киевской области Александра Чепеля, которого сотрудники НАБУ поймали на взятке весной текущего года.

Обо всех возможных перестановках в ГФС сообщил телеграмм-канал Зеландия.

«Возможные кадровые изменения в Государственной фискальной службе:

Панасюк заходит на следствие вместо Беспалова, но только в статусе зама Мельника.

Куратором по оперативному блоку, он же заместитель Мельника – Сосинович.

Орленко остается кураторрм ТЗИ и хозблока. Остаются Ткаченко и Смаглюк. Они будут замами у Сосиновича. Халковский переходит в таможню. Чепель, которого ранее принимали на взятке, заходит на Киев. Пахолок на зама Панасюка», - говорится в сообщении.

Напомним, 7 апреля 2020 года детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) разоблачили Чепеля в получении 50 тысяч долларов неправомерной выгоды (взятке).

Тогда основатель компании «Столичная ювелирная фабрика» оставил взятку в контейнере для бумаги в туалете офиса адвоката Сергея Войтенко, который был посредником при передаче денег. Взамен Чепель обещал прекратить уголовное преследование и не препятствовать хозяйственной деятельности фабрики.

Однако, задержанного начальника следственного управления финансовых расследований суд отпустил под 252 240 грн залога. А теперь, спустя немногим более полгода, Александра Чепеля могут вернуть на должность в столичное управление Государственной фискальной службы.
ForUm

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