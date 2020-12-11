также в разделеПолитика
Маруся Звиробий будет баллотироваться в Раду от «ЕС» 19
«Венецианка» советует Украине изменить закон о КСУ 13
Украина надеется на участие Молдовы в Крымской платформе 8
Комитет рекомендует Раде принять два законопроекта о восстановлении полномочий НАПК 10
Лазарев: Если бы власть была проукраинской, она бы воспользовалась инициативой Медведчука, и у нас была бы своя вакцина 17
Молчанов о вакцине от коронавируса: Медведчук предложил готовый вариант 37
Кравчук предложил усилить давление на РФ, отключив от SWIFT 24
Разумков: В некоторой степени я уже президент 32
В ЕС считают, что за ложь в декларациях штрафовать недостаточно 15
Кравчук: Плана «Б» по Донбассу еще нет 13
Рада будет работать во время локдауна 10
Венецианская комиссия опубликовала срочное решение по ситуации с КСУ 103
Рада рассмотрит проект бюджета-2021 в следующий вторник 8
В ТКГ допускают изменение формата переговоров по Донбассу 26
Зеленский просит ВР пока не рассматривать его законопроект о перезагрузке КСУ 39
Кабмин согласовал назначение Резниченко главой Днепропетровской ОГА 19
Песков о «нормандском формате»: Встреча ради встречи не нужна никому 17
Партия Медведчука организовала протест под Кабмином против сотрудничества Украины и МВФ 23

Главы государств и правительств стран Европейского Союза на саммите в четверг дали политическое согласие на продолжение экономических санкций против России из-за ее дестабилизирующих действий в Украине.

Об этом объявил пресс-секретарь председателя Евросовета Баренд Лейтс, сообщает Европейская правда.

«На Европейском совете... есть соглашение о продлении санкций против России», - написал он в Twitter.

В конце ноября стало известно, что лидеры ЕС планируют в декабре продлить экономические санкции против России еще на пол года без споров.

Санкции ЕС в отношении конкретных секторов экономики РФ действуют до 31 января 2021 года. Они были введены в 2014 году из-за дестабилизирующих действий России против Украины и направлены на финансовый, энергетический и оборонный сектора РФ, а также на сферу товаров двойного назначения.

С тех пор ЕС каждые полгода продолжает ограничения из-за отсутствия прогресса в выполнении Минских соглашений Россией.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/зима/осень
2800 грн.
10
Теги