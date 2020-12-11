Антимонопольный комитет Украины принял решение по второму блоку дел, которые были начаты после масштабного исследования молочной продукции. Общая сумма штрафов, которые были наложены на шесть производителей, превысила 111,5 млн грн, сообщила пресс-служба Комитета.

По результатам расследования выявлен ряд производителей, которые изготавливали смеси с неизвестными составляющими и называли такую ​​продукцию «маслом».

Отдельные же бизнесмены прибегали к замене молочных жиров растительными и в другой продукции. В частности, Комитет обнаружил несоответствие жиров в составе твердых сыров.

«Такие «немасло» и «несыр», кроме магазинов и рынков, могли попадать в школы, детсады, интернаты, больницы, пансионаты, вузы… С точки зрения закона, сливочное масло и сыр являются традиционными молочными продуктами, в состав которых могут входить жиры и белки немолочного происхождения. При наличии каких-либо других жиров, кроме молочных, такая продукция уже не может называться ни «сыром», ни «маслом», - пояснили в АМКУ.

На производителей, распространявших информацию, которая вводит в заблуждение граждан, решениями АМКУ были наложены штрафы:

ГП «Староконстантиновский молочный завод» (Хмельницкая обл.) - 84892000 грн.

ООО «Деражнянский молочный завод» (Хмельницкая обл.) - 9459200 грн.

ООО «Вивальди Д» (Днепропетровская обл.) - 6900000 грн.

ООО «Интер-мол» (Днепропетровская обл.) - 4022000 грн.

ООО «ОМПК «Славия» (Сумская обл.) - 3500000 грн.

ООО «Ива-арт» (Ивано-Франковская обл.) - 2800000 грн.

Стоит отметить, что некоторые производители прибегают к изготовлению некачественной продукции не впервые.

Напомним, в ноябре АМКУ оштрафовал недобросовестных производителей - ООО «Богодуховский молокозавод» (Харьковская обл.), ООО «Малороганский молочный завод» (Харьковская обл.), ООО «Гайсинский молокозавод» (Винницкая обл.), ООО «Симол» (Киевская обл.), ООО «Интер-Мол» - на сумму около 30 млн грн.

Таким образом, общая сумма штрафов, наложенная АМКУ на недобросовестных производителей молочной продукции в 2020 году, составляет более 140 млн грн.