Военная и волонтер Елена Самбул (Беленькая), известная как Маруся Звиробий, присоединилась к партии «Европейская солидарность» и примет участие в довыборах в Раду в 87 округе.

Об этом сообщил пятый президент и лидер «ЕС» Петр Порошенко.

«Искренне поздравляю Марусю Звиробий в нашей команде! На съезде «Европейской Солидарности» Маруся публично заявила, что она приняла решение официально оформить отношения с партией и присоединилась к нашей славной когорте. Она станет кандидатом от нашей партии на довыборах народного депутата в 87-м округе на Ивано-Франковщине», - говорится в Facebook Порошенко.

Официально избирательный процесс еще не стартовал, однако, отметил он, «ее кандидатуру поддерживают и партийцы, и ветеранские организации, добровольцы, которые есть в нашей команде».

Довыборы в одномандатном избирательном округе №87 в Ивано-Франковской области состоятся 28 марта 2021. Бывшего нардепа «Слуги народа» от этого округа избрали на должность городского головы Надвирной.