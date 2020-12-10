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По предварительной информации, пилот разбившегося на Тернопольщине самолета пытался посадить самолет между двумя полями, но не рассчитал неровности и глубокий ров, сообщила пресс-служба облполиции.

Вероятно, он при снижении зацепил крылом землю и как результат – самолет начало бросать оземь. На момент бедствия в салоне пассажиров не было, а тело пилота правоохранители обнаружили мертвым в десяти метрах от разбитого воздушного транспорта.

Оперативники устанавливают, как и почему оно там оказалось: вылетело ли в результате удара, или вытащили люди, пытаясь реанимировать мужчину.

Пилот – житель Николаевской области, 1980 года рождения. Детали несчастья установит следствие. Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по статье 281 часть 3 УК - нарушение правил воздушных полетов, если они повлекли гибель людей или иные тяжкие последствия.

Напомним, 9 декабря около 17:00 в селе Золотая Слобода в поле упал одномоторный пассажирский одинадцятимисний самолет малой авиации «АН-2».    
ForUm

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