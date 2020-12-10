Прототип космического корабля Starship компании SpaceX Илона Маска взорвался на финальной стадии первого испытательного полета, передает УНИАН.

Новейший сверхтяжелый корабль Starship успешно стартовал с полигона в штате Техас и достиг плановой высоты в 12,5 километров, а затем вернулся на Землю. Для всего этого ему понадобилось 6 минут 42 секунды.

Однако, во время приземления при касании посадочной площадки корабль разрушился и взорвался.

Несмотря на неудачу на финальной стадии испытаний в SpaceX считают, что полет состоялся хорошо.

«Успешный подъем, переключение на верхний бак и точное управление закрылками до точки приземления», - написал основатель компании Илон Маск на своей странице в Twitter.

При этом он отметил, что неудачная посадка корабля вызвана высокой скоростью при посадке.

«Давление в топливном баке было низким во время посадки, из-за чего скорость приземления была высокой, но мы получили все необходимые данные! Поздравляю команду SpaceX, черт возьми!» - отметил основатель SpaceX.