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По данным Института демографии и социальных исследований НАН Украины на протяжении 20 лет из страны эмигрировали примерно 3 млн человек. Об этом во время пресс-конференции «Перепись населения на основе реестров в Украине: вызовы, возможности, дальнейшие шаги» сообщила ученый в области социоэкономики, демографии и экономики труда, академик Национальной академии наук Украины Элла Либанова, передает УНН.

«На протяжении последних 20 лет в стране наблюдается масштабная трудовая миграция, причем мы очень плохо различаем трудовую миграцию и ту, которая получила статус стационарной или люди выехали на месяц-два-три, или они там уже много лет, и их мы не можем считать постоянным жителями Украины. Масштабы миграции оцениваются по-разному, по оценкам нашего института, то это примерно 3 млн человек, такими цифрами нельзя пренебрегать», — отметила она.

Добавим, что в последний раз полноценная перепись населения Украины проводилась в 2001 году.

Напомним, министр Кабинета Министров Олег Немчинов сообщил, что всеукраинская перепись населения на основе использования данных национальных реестров может произойти в 2030 году, традиционная перепись населения планируется в 2023 году.

 
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