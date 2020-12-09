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В четверг, 10 декабря, ночью на западе и юге страны, днем в большинстве областей порывы ветра 15-20 м/с, сообщает ГосЧС.

Ночью в западных и Одесской областях, днем на Правобережье гололед, на дорогах гололедица (І уровень опасности, желтый).

Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог. В Киеве и Киевской области днем 10 декабря гололед, на дорогах гололедица, порывы ветра 15-18 м/с (І уровень опасности, желтый).
ForUm

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