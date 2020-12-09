Рейтинг 100 самых влиятельных женщин мира по версии Forbes снова возглавила канцлер Германии Ангела Меркель. Список опубликован на сайте издания.

Второе место в рейтинге сохранила президент Европейского центрального банка Кристин Лагард. На третьем – избранный вице-президент США Камала Харрис.

В первую десятку самых влиятельных вошли также президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, меценат и филантроп Мелинда Гейтс, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Также в рейтинг попали американская телеведущая Опра Уинфри (20 место), главный операционный директор Facebook Шерил Сандберг (22 место).

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн оказалась на 32 месте. Издание отмечает ее усилия для преодоления пандемии коронавируса. В стране ввели жесткие ограничения сразу, как только эпидемия начала набирать обороты.

Британская королева Елизавета II несколько опустилась в рейтинге и заняла 46 место, по сравнению с 40-вым в 2019 году.

Кроме того, в перечень попали CEO китайской компании Bytedance, которая обладает TikTok, Келли Чжан (62 место), певицы Рианна (69 место), Бейонсе (72 место), Тейлор Свифт (82 место), актриса Риз Уизерспун (92 место).

Представительниц Украины в рейтинге нет.

В прошлом году Forbes также назвал канцлера Германии Ангелу Меркель самой влиятельной женщиной года – тогда она возглавил рейтинг девятый раз подряд.