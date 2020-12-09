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Фермеры и предприниматели рынка сельскохозяйственной продукции «Столичный», что в пригороде Киева, вынуждены стоять на морозе, чтобы защитить свои рабочие места от рейдеров, пишет Obozrevatel.

Отметим, фермеры и предприниматели, которые годами работают на рынке «Столичный», вышли на пикет против действий миноритарного акционера предприятия, руководителя ООО «Современные рыночные инновации» и владельца компании-застройщика StolitsaGrouр Влады Молчановой. Как убеждены предприниматели, именно она и ее муж, экс-министр юстиции Крыма Сергей Коровченко стоят за рейдерскими атаками.

Собственно, якобы по их инициативе под стенами рынка псевдоактивисты развернули кампанию, которая дискредитирует не только администрацию «Столичного», но и каждого посетителя рынка. Впрочем, обнародовать хотя бы какие-то факты они не могут.

Фермеры, со своей стороны, в руках держали плакаты с надписями «Молчанова – оставь нас в покое!» и «Фермеры против застройки «Столичного». Люди возмущены тем, что Молчанова пытается осуществить рейдерский захват «Столичного» и снести рынок, чтобы на этом месте начать строительство очередного жилого комплекса.

«Это наш хлеб. Мы так живем. Детей, внуков – всех надо кормить», – говорит фермер из Хмельницкой области Татьяна.

Предприниматель Давид отметил, что на месте рынка «хотят построить дома». «Это бред какой-то», – не сдерживает он своего возмущения.

Напомним, ранее в Софиевской Борщаговке фермеры и предприниматели вышли на пикет против рейдерского захвата рынка «Столичный» со стороны владелицы компании-застройщика StolitsaGrouр Влады Молчановой.
ForUm

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