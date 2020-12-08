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Оперативники Нацполиции задержали группу военнослужащих ВСУ, которые торговали оружием, сообщила пресс-служба ведомства.

В состав преступной группировки входили военные, проходящие службу в Одесской и Донецкой областях. Злоумышленники наладили продажу оружия и боеприпасов и снабжения из зоны проведения ООС.

Летом оперативники Департамента борьбы с наркопреступностью Национальной полиции Украины получили информацию о том, что некоторые военнослужащие наладили продажу огнестрельного оружия, взрывчатки и боеприпасов на территории Одесской и Донецкой областей. Информацию зарегистрировали и совместно со следователями Главного следственного управления и оперативниками Департамента уголовного розыска начали документирование деятельности преступной группировки.

Для разоблачения лиц, причастных к хищению и незаконному сбыту оружия, полицейским понадобилось шесть месяцев. За это время правоохранители установили организаторов и участников группировки, места нахождения схронов оружия и задокументировали сбыт автомата Калашникова, пистолета Макарова, тротиловых и дымовых шашек, подствольного гранатомета, гранат Ф-1 и РГД-5 и запалы к ним, бронежилетов и боеприпасов различного калибра.

Всего проведены оперативные закупки огнестрельного оружия и боеприпасов почти 15 тысяч долларов.

В ходе совместной спецоперации оперативников, под процессуальным руководством Офиса генпрокурора и при силовой поддержке бойцов спецподразделения КОРД, членов преступной группы задержали. Одновременно проведено санкционированные обыски по местам проживания фигурантов на территории Одесской и Донецкой областей в автомобилях, которые злоумышленники использовали в своей преступной деятельности. Главное следственное управление Нацполиции расследует уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам грозит до семи лет лишения свободы. Организатора и еще одного активного участника задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им уже сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.  
ForUm

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