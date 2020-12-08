Превозношение своими достижениями может лишить человека помощи Господней.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал в новом выпуске видеорубрики «Апостольские послания» официального сайта УПЦ управляющий делами УПЦ, автор книги «Послание святого апостола Павла к Римлянам в отечественной библейской науке», митрополит Антоний (Паканич).

«Апостол Павел, облагодетельствованный Господом не только дарованиями, но и немощами, хорошо знал об опасности приписать своим трудам успех проповеди. Знает это и всякий труженик, но всегда хочется присвоить себе успех дела», - отметил митрополит Антоний.

Он рассказал, к чему может привести превозношение человека.

«Опасность приписать своим трудам, усердию, горению в делах Божиих успех проповеди — велика и для апостола, как и для каждого человека. Господь это знает. Знает и всякий труженик, но знает больше умом. Сердцу же всегда хочется присвоить себе, своим подвигам успех дела. Превозношение же человека может лишить помощи Божией, свести все труды на нет. Потому Господь и ответил апостолу, умолявшему Его избавить от такой напасти: “Сила Моя в немощи совершается” (2Кор. 12: 9)», - подчеркнул владыка Антоний.