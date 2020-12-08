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Рождество Христово – это праздник сердца, а к празднику нужно обязательно подготовиться.

 Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Чем наполнена наша жизнь? Работа, досуг, быт. Мы отдыхаем, листая ленту новостей, просматривая бессмысленные телешоу. Таким образом, воруем у себя жизнь, то немногое время на Земле, которое отпущено нам отнюдь не для этого.

Замените новости живым общением. Позвоните тому, чье лицо вы уж и позабыли. Поверьте, вы найдете радость и энергию там, где и не ждали, ворветесь теплым ветром зимним промозглым днем в чью-то унылую, будничную жизнь – и подарите надежду и веру», - отметил митрополит Антоний.

Владыка посоветовал проявить поддержку и обратить внимание на истинные ценности.

«Попробуйте проявить искренний интерес к кому-либо. Перестаньте быть механизмом, а хоть ненадолго станьте человеком в истинном понимании этого слова. Попытайтесь заставить себя, так, в качестве эксперимента. Исходите, как минимум, из принципа: сей добро, возможно, оно прорастет и в твоем огороде», - сказал митрополит Антоний.

По его словам, вырывая себя из рутины, человек постепенно учится отличать главное от второстепенного в жизни.

«Попробуйте поднять голову к небу, не смотрите только под ноги. Небо украшено звездами и созвездиями, которые особенно хорошо видны в морозную ночь.

Не тяготитесь жизнью, постарайтесь её постигать, ищите смысл во всем – и ищущему обязательно его укажут», - подчеркнул владыка Антоний. 
ForUm

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