Избранный президент США Джо Байден назначит отставного генерала Ллойда Остина министром обороны в своем правительстве.

Как сообщает «Европейская правда», об этом со ссылкой на источники информируют американские СМИ, среди которых Politico.

В случае утверждения в должности Остин станет первым чернокожим, который возглавил Пентагон.

Остин руководил Центральным командованием США, он ушел в отставку в 2016 году.

Остин в последние дни стал одним из главных кандидатов после того, как наиболее перспективным кандидатом считалась бывшая чиновница Пентагона Мишель Флурной.

В последние недели Байден находился под растущим давлением назначить чернокожего человека министром обороны.

Байден и Остин познакомились во время свертывания военного присутствия администрации Обамы в Ираке, когда Байден курировал политику в отношении Ирака, а Остин был последним командующим войсками США в Ираке.

На этом посту Остин сыграл ключевую роль в наращивании сил, начавшемся в 2007 году, и отвечал за вывод войск США в 2011 году.

Остину для назначения понадобится специальное решение Конгресса, поскольку прошло меньше необходимых семи лет с тех пор, как он служил в армии. Законодатели пока заявляют о своей осторожности в предоставлении очередного исключения для отставного генерала во главе Пентагона - всего через четыре года после того, как президент Дональд Трамп попросил сделать такое исключение для своего первого министра обороны Джеймса Мэттиса.