также в разделеМир
МОК запретил Лукашенко посещать Олимпиаду
Состояние Илона Маска достигло почти $153 миллиардов 13
Эверест оказался выше, чем считалось ранее 16
В Индонезии заявили о создании COVID-вакцины с эффективностью 97% 24
США внесли РФ в список стран, нарушающих религиозные свободы 21
Великобритания начала вакцинацию от коронавируса 19
Премьер Румынии подал в отставку 11
В мире от COVID-19 выздоровели более 47 миллионов человек 10
КС Молдовы приостановил действие закона, которым ограничили полномочия Санду 15
У летучих мышей нашли новые коронавирусы, способные передаваться людям 17
У Путина предложили называть жителей Аляски «гражданами Российской империи» 26
Государства ЕС получат вакцину от коронавируса через три-четыре недели 17
В Индии более двухсот человек госпитализировали с неизвестной болезнью 49
В Минске вчера задержали более 300 человек 27
США признали родившихся на Курилах японцами, Москва негодует 32
В Минске задержали более 300 человек 9
В Молдове требуют провести досрочные парламентские выборы 230
На протестах в Беларуси начались задержания 26

Избранный президент США Джо Байден назначит отставного генерала Ллойда Остина министром обороны в своем правительстве.

Как сообщает «Европейская правда», об этом со ссылкой на источники информируют американские СМИ, среди которых Politico.

В случае утверждения в должности Остин станет первым чернокожим, который возглавил Пентагон.

Остин руководил Центральным командованием США, он ушел в отставку в 2016 году.

Остин в последние дни стал одним из главных кандидатов после того, как наиболее перспективным кандидатом считалась бывшая чиновница Пентагона Мишель Флурной.

В последние недели Байден находился под растущим давлением назначить чернокожего человека министром обороны.

Байден и Остин познакомились во время свертывания военного присутствия администрации Обамы в Ираке, когда Байден курировал политику в отношении Ирака, а Остин был последним командующим войсками США в Ираке.

На этом посту Остин сыграл ключевую роль в наращивании сил, начавшемся в 2007 году, и отвечал за вывод войск США в 2011 году.

Остину для назначения понадобится специальное решение Конгресса, поскольку прошло меньше необходимых семи лет с тех пор, как он служил в армии. Законодатели пока заявляют о своей осторожности в предоставлении очередного исключения для отставного генерала во главе Пентагона - всего через четыре года после того, как президент Дональд Трамп попросил сделать такое исключение для своего первого министра обороны Джеймса Мэттиса.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги