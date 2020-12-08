Избранный президент США Джо Байден назначит отставного генерала Ллойда Остина министром обороны в своем правительстве.
Как сообщает «Европейская правда», об этом со ссылкой на источники информируют американские СМИ, среди которых Politico.
В случае утверждения в должности Остин станет первым чернокожим, который возглавил Пентагон.
Остин руководил Центральным командованием США, он ушел в отставку в 2016 году.
Остин в последние дни стал одним из главных кандидатов после того, как наиболее перспективным кандидатом считалась бывшая чиновница Пентагона Мишель Флурной.
В последние недели Байден находился под растущим давлением назначить чернокожего человека министром обороны.
Байден и Остин познакомились во время свертывания военного присутствия администрации Обамы в Ираке, когда Байден курировал политику в отношении Ирака, а Остин был последним командующим войсками США в Ираке.
На этом посту Остин сыграл ключевую роль в наращивании сил, начавшемся в 2007 году, и отвечал за вывод войск США в 2011 году.
Остину для назначения понадобится специальное решение Конгресса, поскольку прошло меньше необходимых семи лет с тех пор, как он служил в армии. Законодатели пока заявляют о своей осторожности в предоставлении очередного исключения для отставного генерала во главе Пентагона - всего через четыре года после того, как президент Дональд Трамп попросил сделать такое исключение для своего первого министра обороны Джеймса Мэттиса.
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