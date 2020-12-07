также в разделеПолитика
Кулеба: Байден – первый президент США, которому не нужно объяснить, что такое Украина 4
Закон об уголовной ответственности за ложь в декларациях направили Зеленскому 7
Зеленский посетил военных на Донбассе 10
Офис президента признает, что НАБУ является частью внешнего управления 45
Кравчук: Байден может заставить Россию уйти из Донбасса 31
Разумков подписал законы о помощи бизнесу во время карантина 13
Зеленский: Локдауна в декабре не будет, вероятность в январе – немаленькая 32
«Не вариант»: Разумков оценил возможность увольнения Степанова 18
Совет ассоциации Украина-ЕС состоится в феврале 2021 года 12
Сийярто пожаловался, что ОБСЕ не хочет отправлять миссию на Закарпатье 12
Нардеп Дубинский четвертый день ходит по Раде в футболке с фото коррупционера Сытника – требует выполнить решение КС 17
ВР вернула ответственность за ложь в декларации 56
ОПЗЖ: Коммунальные тарифы от Зеленского – это геноцид украинского народа 93
ГБР по заявлению Медведчука и Кузьмина открыло уголовное расследование разворовывания властью средств антикоронавирусного фонда 21
Украина направила Польше ноту относительно календаря с «русским» Крымом 22
ЕС отложил проведение Совета ассоциации Украина-ЕС 113
Боррель назвал условие урегулирования конфликта на Донбассе 21
Глава ОБСЕ уверен, что урегулирование конфликта в Украине должно включать Крым 17

Первый помощник президента Сергей Шефир собирает информацию от представителей крупного бизнеса и экспертов для подготовки будущих решений Владимира Зеленского. Об этом говорится в статье НВ Невидимая тень Зеленского. Как Сергей Шефир стал ключевым закулисным политиком страны.

«В мою компетенцию входят задачи, которые передо мной ставит президент. Одно из направлений моей работы – изучить ситуацию, понять проблему, если она есть, проанализировать различные точки зрения, экспертные оценки и предложить возможные решения», - сказал первый помощник президента.

Кроме того, Шефир стал главным коммуникатором между президентом и финансово-промышленными группами. «Он сразу застолбил за собой это направление», - объясняет один из бывших топов команды Зеленского.

«Да, это не секрет. Я общаюсь с большим количеством людей. В том числе, и с представителями крупного бизнеса. Я предоставляю президенту адекватную картину того, как ту или иную ситуацию воспринимают в различных бизнес-кругах, - сказал Шефир.

Он добавил, что эту работу выполняет, пользуясь помощью лишь секретаря-референта. Причем, работает Шефир на бесплатно. Официально он не управляет ни одним подразделением в ОП.

По информации НВ, Шефир также согласовал «иерархию» «Слуги народа» как минимум в Житомирской, Черниговской и Полтавской областях на местных выборах. Дополнительно курировал выборы в Кривом Роге. В комментарии Шефир отметил, что не занимался микроменеджментом на выборах, а предлагал «решение тех или иных вопросов».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

7
Теги