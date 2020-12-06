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В Киеве за сутки выявили 1518 новых больных коронавирусом, при этом никто не выздоровел. Об этом сообщает мэр столицы Виталий Кличко в воскресенье, 6 декабря

В то же время 15 больных COVID-19 скончались, всего умерли 1425 киевлян с начала эпидемии. На сегодня в столице подтверждено уже 79 809 случаев, из них 25 108 закончились выздоровлением.

Накануне заболели 813 женщин в возрасте от 18 до 91 лет, 583 мужчины в возрасте от 18 до 85 лет, 67 девочек от года до 17 лет и 55 мальчиков от года до 17 лет. Также заболел 71 медик.

Кроме того, были госпитализировали 87 пациентов, остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания выявиди в Днепровском - 285, в Деснянском - 237 и в Подольском районе - 185 случаев.

Напомним, что в Украине 11590 новых случаев COVID-19 за день. 
ForUm

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