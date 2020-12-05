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В субботу, 5 декабря, Киев оказался в плену густого тумана, из-за чего в столице повысили уровень опасности.

Об этом сказано в специальном предупреждении ГСЧС Украины.

По информации УкрГидрометцентра, такой туман в Киеве сохранится до конца суток, видимость составит не более 200−500 м. 

Поэтому ГСЧС объявила I уровень опасности (желтый) в столице.

«Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог», — отмечают спасатели.

Напомним, синоптики предупредили о сильном ветре на Западе Украины.
ForUm

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