В субботу, 5 декабря, Киев оказался в плену густого тумана, из-за чего в столице повысили уровень опасности.
Об этом сказано в специальном предупреждении ГСЧС Украины.
По информации УкрГидрометцентра, такой туман в Киеве сохранится до конца суток, видимость составит не более 200−500 м.
Поэтому ГСЧС объявила I уровень опасности (желтый) в столице.
«Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог», — отмечают спасатели.
Напомним, синоптики предупредили о сильном ветре на Западе Украины.
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