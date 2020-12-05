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В Европейском Союзе не исключают, что, если тех, кто применяет насилие против людей в Беларуси, не привлечет к ответственности государство, ЕС может рассматривать проведение международного трибунала.

Об этом специальный представитель Евросоюза по правам человека Эймон Гилмор заявил в интервью Deutsche Welle.

По его словам, международные трибуналы обычно работают как дополнительный механизм. То есть их создают только в ситуациях, когда государство или не хочет, или не может привлечь к ответственности людей, которые применяли против протестующих силу и насилие.

Гилмор отметил, что за каждое нарушение прав человека в Беларуси причастные должны понести ответственность, но об этом должна в первую очередь позаботиться сама Беларусь.

«Если же государство этого не делает, то нужно найти альтернативные методы, например, международные механизмы. Но сейчас главная задача — остановить репрессии против мирных протестующих. И необходимо собрать доказательства вины тех, кто пытал людей», — подытожил спецпредставитель ЕС.

Напомним, Тихановская хочет встретится с Путиным.
ForUm

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