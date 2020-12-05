Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал ряд принятых 4 декабря законов, которые должны поддержать предпринимателей во время действия карантина.

Об этом говорится в сообщении на сайте парламента, которое было обнародовано утром 5 декабря.

Речь идет о законах № 4429, 4430 и 4431, которые депутаты поддержали на вчерашнем заседании парламента. Теперь после спикера их должен подписать президент Владимир Зеленский.

Благодаря этим законодательным инициативам застрахованные наемные работники, работа которых временно остановлена из-за введения карантинных мер, получат единовременную выплату в размере 8000 гривен. В случае сокращения продолжительности рабочего времени работников предприниматели смогут получить единовременное пособие для выплаты своим сотрудникам — до 8 тыс. грн на одного человека (пропорционально сокращенной продолжительности работы).

Предприниматели, являющиеся юридическими лицами, также смогут получить компенсацию. Они имеют возможность получить возмещение расходов, понесенных на уплату единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование. Сумма выплаты равна средней сумме уплаченного ЕСВ за последние 10 месяцев. Плательщики единого налога первой группы освобождаются от уплаты единого налога на период с декабря 2020 по май 2021 года.

Кроме того, законы запрещают взыскание арендной платы по договорам аренды государственного и коммунального имущества в период действия карантина. Вместе с тем, на период карантина и три месяца после него продолжается действие разрешительных документов.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что правительство уже реализует и подготовило дополнительные меры для поддержки бизнеса и людей, которые потеряли часть доходов из-за карантина выходного дня.

Зеленский представил программу помощи украинцам в связи с карантином.