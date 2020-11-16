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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что правительство уже реализует и подготовило дополнительные меры для поддержки бизнеса и людей, которые потеряли часть доходов из-за карантина выходного дня. Об этом он сказал во время селекторного  совещания по вопросам предотвращения распространения коронавирусной болезни под председательством президента Владимира Зеленского.

«В частности, мы восстанавливаем поддержку малых предпринимателей с детьми, программу по частичной безработице, когда компенсируется часть зарплаты рабочего. Также будут действовать «кредитные каникулы» для бизнеса в рамках программы «5-7-9», признание карантина выходного дня форс-мажором, что поможет бизнесу в вопросе аренды и выполнении других обязательств», - сказал премьер-министр.

Он также сообщил, что уже проведен ряд встреч с бизнесом, который был ограничен в работе из-за карантина выходного дня. В последующие несколько дней такая работа будет усилена, встречи пройдут с представителями каждой отрасли.

Правительство также активно работает над совершенствованием программ по страхованию медицинских работников. В частности, министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев напомнил, что медицинский работник, который борется с COVID-19, приравнен к военнослужащему, и сейчас, кроме выплат в случае нетрудоспособности или смерти, в разных регионах отрабатываются программы помощи в случае болезни.

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко добавил, что после приказа главы государства тщательно проработать этот вопрос разработка страховых программ активизировалась, и некоторые области уже застраховали 60-70% врачей, в частности Харьковская, Житомирская, Киевская, Волынская и другие.
ForUm

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