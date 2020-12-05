Общественные организации венгерского национального меньшинства в Закарпатской области начали получать электронные письма с угрозами.
Об этом заявил глава Нацполиции Игорь Клименко, передает пресс-служба в пятницу, 4 декабря.
Он уточнил, что правоохранители уже возбудили два уголовных дела по фактам нарушения равноправия граждан и угроз убийством. Так, лицам, которые прислали письма с угрозами, грозит до пяти лет лишения свободы.
«Мы отследили, что на территории Украины он находился исключительно в период записи ролика, а в день опубликования видео покинул пределы Украины. Впервые провокационное видео появилось на канале блогерши из Сербии. А после того, как ролик распространился в Украине, она его удалила», — объяснил глава Нацполиции.
Следствие не исключает, что в этой истории «есть иностранный след», подчеркнул Клименко.
«Полученные 4 декабря электронные письма и провокационное видео, размещенное несколько дней назад, являются звеньями одной цепочки. И не исключено, что в этой истории есть иностранный след», — заявил он.
Напомним, Венгрия хочет, чтобы ОБСЕ направила миссию на Закарпатье.
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