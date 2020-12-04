Львовская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего полицейського и еще одного человека по факту умышленного уничтожения или повреждения имущества журналиста в связи с осуществлением профессиональной деятельности (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 347-1 УК Украины), а также за организацию стражем умышленного уничтожения или повреждения имущества (ч. 3 с. 27 ч. 2 ст. 194 УК Украины).

Об этом сообщила пресс-служба ОГП.

По данным следствия, бывший старший оперуполномоченный криминальной полиции одного из отделов полиции Львова и еще один львовянин организовали поджог автомобиля журналистки. Для этого они подыскали исполнителя, предоставив ему необходимую информацию относительно расположения транспортного средства.

Кроме этого, по заказу экс-правоохранителя исполнитель в конце 2019 повредил еще два автомобиля во Львове.

За эти преступления суд уже назначил ему наказание в виде лишения свободы на 5 лет с испытательным сроком 3 года. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи следственного отдела Управления СБУ во Львовской области.