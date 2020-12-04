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Министерство здравоохранения обнародовало обновленный список стран со значительным уровнем распространения COVID-19.

В нем приводятся данные по 194 государствам-членам Всемирной организации здравоохранения, в частности информация о количестве активных случаев заболевания COVID-19 на 100 тыс. населения в каждой стране.

В красной зоне 36 стран, среди которых Грузия, Италия, Польша, США, Чехия, Румыния, Венгрия, Австрия, Швеция и др.

К зеленой зоне отнесены, в частности, Молдова, Беларусь, Латвия, Великобритания, Германия, Испания, Франция, Греция, Бельгия и др.

В Украине по состоянию на 4 декабря этот показатель составляет 493,9, она относится к зеленой зоне.
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