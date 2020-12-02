Вечером 1 декабря генеральный прокурор тайно, не ставя в известность самих процессуальных руководителей, без изучения материалов уголовного производства, при отсутствии каких-либо правовых оснований, то есть вопреки требованиям УПК Украины, изменила процессуальных руководителей в уголовном производстве по факту предоставления неправомерной выгоды за обеспечение выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта по делу о завладении 81 млн грн Национальной гвардии Украины. Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

Как результат, детективы НАБУ и прокуроры САП не смогли в предусмотренные законом сроки осуществить запланированные следственные и процессуальные действия, а именно – сообщить о подозрении еще одному, уже третьему, вероятном участнику указанного преступления – бывшему топ-чиновнику государственной компании «УкрБуд».

«Национальное бюро убеждено, что эта ситуация – продолжение сознательного давления на следствие, ведь за последние полгода Офис генерального прокурора прибегает к подобным действиям не впервые», - говорится в сообщении.

Так, 10 сентября НАБУ и САП при наличии обоснованных доказательств направили генпрокурору проект сообщения о подозрении действующему нардепу как вероятному участнику преступной группы, участники которой получают неправомерную выгоду за использование законных полномочий и обязанностей народных депутатов Украины. Однако генпрокурор по непонятным причинам подписала подозрение только 16 сентября. При этом замечаний к тексту подозрения и изложенных в нем доказательств не было, никакие изменения в поданный документ не вносились.

Кроме того, ОГП дважды, по мнению следствия, безосновательно отказывал НАБУ в направлении документов для экстрадиции бенефициарного владельца ПАО «ВиЭйБи Банк», подозреваемого в завладении денежными средствами стабилизационного кредита Национального банка для ПАО «ВиЭйБи Банк» в размере 1,2 млрд грн. В июне и августе НАБУ направляло в ОГП тот же пакет документов, а в июле и ноябре этого года получало его обратно с различными причинами отказов. Все эти причины объединяет только одно: они основываются на произвольной и предвзятой оценке доказательств, ставящих под сомнение решение Высшего антикоррупционного суда, и имеют целью помешать осуществлению правосудия.

Кроме того, в то время как в деле о завладении имуществом Нацгвардии генпрокурор по непонятным причинам и без предупреждения изменила прокуроров, в производстве по формуле «Роттердам+» прокурора не меняют.

«И это несмотря на его неоднократные попытки закрыть дело и исключить публичное судебное разбирательство противоправных действий должностных лиц НКРЭКУ и представителей группы компаний-бенефициаров. Ответ на вопрос о том, почему остается исполнять обязанности процессуальный руководитель, который доказал свою предвзятость, а, соответственно, не сможет обеспечить надлежащее обвинение в суде, имеет, наверное, только сама генеральный прокурор», - подчеркнули в НАБУ.

Национальное бюро продолжает прилагать усилия для привлечения к ответственности причастных к топкорупции лиц и возвращения государству украденных ресурсов.