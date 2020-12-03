В Киево-Печерской лавре в связи с отменой на территории Украины «карантина выходного дня» возобновляются богослужения по субботам и воскресным дням в храмах Верхней лавры, которая находится в ведении Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника.

Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на lavra.ua.

До 15 декабря 2020 года остается закрытым центральный вход под Троицкой надвратной церковью. Временные неудобства связаны с проведением ремонтно-реставрационных работ.

На территорию Верхней лавры можно пройти снизу из монастыря через Успенские (Пещерные) врата или сверху с улицы Лаврской через Экономические врата (Всехсвятская церковь в конце Лаврского переулка). Это относится как к посетителям Печерского заповедника, так и к прихожанам лавры, приходящим на богослужения в Успенском соборе и Трапезном храме.