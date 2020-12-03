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Характерной особенностью синоптической пятницы, 4 декабря, в Украине будет сильный ветер юго-восточного направления, сообщает синоптик Наталья Диденко.

До штормовых значений ветер дойдет на Западе, Севере Украины, в Винницкой и в Приазовье.

Температура воздуха завтра будет колебаться в пределах 0 + 4 градусов, то есть, немного потеплеет. На востоке местами до -1 градуса. В западных областях и на юге до + 4 + 8 градусов, в Крыму до + 9 + 12 градусов.

На Западе в субботу потеплеет до +10 градусов, но в воскресенье снова похолодает.

В Киеве 4 декабря без существенных осадков. Ночью до -2 градусов, днем ​​+1 + 3 градуса.   
ForUm

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