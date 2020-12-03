Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 533/2020 «Об обеспечении создания безбарьерного пространства в Украине», которым предусмотрена разработка Национальной стратегии по созданию такого пространства в стране.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства, указ подписан по случаю Международного дня людей с инвалидностью, который отмечается 3 декабря.

Документ направлен на обеспечение равного и беспрепятственного доступа всех социальных групп населения к образованию, занятости, услугам, инфраструктуре, участию в жизни общества и должен способствовать созданию надлежащих условий для реализации социально-экономических, политических, личных прав и свобод украинских граждан.

Кабинет Министров с привлечением Национального института стратегических исследований, представителей госорганов и местного самоуправления, общественных активистов, ученых, экспертов должен разработать и утвердить Национальную стратегию по созданию безбарьерного пространства в Украине.

«Стратегия, опираясь на лучший мировой опыт в этой сфере, должна предложить комплексный подход к развитию принципов социальной, экономической, политической, цифровой и физической безбарьерности для всех общественных групп, в том числе людей с инвалидностью, пожилых людей, молодежи, женщин, родителей малолетних детей и детей с инвалидностью», - подчеркнули в ОП.

Согласно указу, стратегия должна быть разработана и утверждена в апреле 2021 года. Безбарьерность – это новое видение социальных норм в Украине, направленное на привлечение и самореализацию неактивных общественных групп, развитие социального капитала и преодоления барьеров в физическом пространстве, культуре, общественной жизни, отношениях «человек-государство».

Указ стал ответом на общенациональную дискуссию о безбарьерности и праве граждан из всех общественных групп на достойную жизнь, которая была начата по инициативе первой леди Еленой Зеленской весной 2020 года.

Документ вступает в силу со дня его опубликования.