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Венгерский политик Йожеф Саер 3 декабря вышел из консервативной партии премьера Виктора Орбана «Фидес» на фоне скандала с его участием в «секс-вечеринке» в нарушение коронавирусных ограничений. Об этом пишет Радио Свобода.

Объявлению о выходе из партии предшествовало признание Саера в том, что он присутствовал на частном мероприятии в Брюсселе 27 ноября.

Тогда же стало известно, что он оставит Европарламент.

«Действия нашего депутата несовместимы с ценностями нашего политического объединения», - подчеркнул премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Также он сказал, что партия не забудет и не откажется от результатов 30-летней работы Саера, но то, что он сделал, не имеет оправдания.

Саер был членом Европейского парламента с момента присоединения Венгрии к Европейскому союзу в 2004 году. Он был заместителем председателя Европейской народной партии до 2019 года.

Партия «Фидес» заявляет, что выступает за так называемые традиционные христианские ценности и жестко выступает против ЛГБТ-сообщества. Сам Саер был одним из авторов поправок в Конституцию Венгрии, теперь признает только браки между мужчиной и женщиной.
ForUm

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