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Правоохранительные органы США начали расследование коррупционной схемы, которая предусматривала получение президентского помилования в обмен на деньги.

Об этом сообщил CBS News со ссылкой на судебные документы, обнародованные во вторник, передает Укринформ.

«Министерство юстиции расследует схему взяточничества, которая обеспечивала поступление денег в Белый дом или использовала политические взносы в обмен на указы президента о помиловании или отсрочке приговора», - отмечается в сообщении.

Окружной суд Вашингтона во вторник обнародовал 20 страниц текстов, которые были заретушированы во многих местах. Пока неизвестно, кто был вовлечен в коррупционной схемы, и как долго она работала. Сообщается, в частности, об изъятых терабайтах данных, а также о более 50 электронных устройств — телефонов, ноутбуков, флэш-накопителей и жестких дисков.

Кроме того информируется, что прокуратура обратилась в суд за разрешением проверить электронную почту, которая, по их мнению, раскрывает «схему заговора».

Напомним, президент США имеет право издавать распоряжения о помиловании определенных лиц в случаях, если речь идет о делах, рассмотренных в федеральном суде США.
ForUm

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