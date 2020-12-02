За время пандемии в столице коронавирусом заболели 3072 медицинских работника, шесть из них умерли. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«Увеличивается, к сожалению, и количество больных среди медиков. Инфицируются они преимущественно на работе. Потому медики сегодня - на передовой в борьбе с вирусом и спасают жизни и здоровье людей. А киевлян, нуждающихся в медицинской помощи, все больше. Поэтому больше и врачей, медсестер, санитаров, которые, рискуя своим здоровьем, спасают больных COVID-19. Всего за время пандемии в столице заболели 3072 медицинских работника, шесть из них умерли от коронавируса. В стационарах сегодня лечатся 59 медиков. Выздоровели 2587», - сообщил мэр Киева.

Он отметил, что в столице есть случаи и повторного заболевания коронавирусом среди медицинских работников. Несколько медиков подхватили вирус во второй раз.

«Я призываю всех: когда не соблюдаете правила, когда пренебрегаете своим здоровьем, - надо думать и о том, будет ли кому вас спасать и лечить. Давайте сознательно относиться к ситуации», - отметил Кличко.

Напомним, в Украине по состоянию на 2 декабря зафиксирован 13141 новый случай коронавирусной болезни COVID-19.