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В связи с распространением в украинских СМИ фейковой информации об инциденте, якобы произошедшем в Турции с вице-премьер-министром - министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олегом Уруским, турецкие медиа сегодня утром опубликовали заявление властей Стамбула по этому поводу, сообщает пресс-служба  Минстратегпрома.

«Господин Олег Уруский, вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности посетил нашу страну с официальным визитом в период с 26 по 29 августа 2020 года. В рамках программы пребывания нашего дорогого гостя в городе не произошло никаких юридических или административных инцидентов. Мы расстроены, что в некоторых иностранных СМИ опубликованы ложные новости и будем рады снова видеть вице-премьер-министра в нашем городе», - говорится в сообщении провинциального управления прессы и связей с общественностью Стамбула.

Ранее телеканал 112 Украина сообщил, что у Уруского якобы произошел конфликт с правоохранителями во время визита в Турцию. Отмечалось, что речь идет о якобы нарушении карантинных мер.

Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности опровергло распространенную СМИ информацию о якобы задержании в Турции Уруского.
ForUm

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