также в разделеОбщество
1 декабря. Картина дня
Секретарь СНБО посоветовали украинцам укреплять иммунитет чесноком 10
На Закарпатье депутаты ОТГ во время принятия присяги исполнили гимн Венгрии 12
Минздрав не будет рекомендовать останавливать общественный транспорт 10
Стала известна стоимость новогодних елок для украинцев 20
В Минздраве прогнозируют дальнейший отток врачей за границу 11
Квартиры для Нацгвардии: Оценщик занизил рыночную стоимость жилкомплекса в 11 раз 13
В «ДНР» решили создать свой ФК «Шахтер» 22
Криклий допускает ограничения в работе общественного транспорта 17
СНБО: Все желающие смогут вакцинироваться от COVID-19 до конца 2021 года 15
С 16 января обслуживание в Украине должно быть на государственном языке 57
Хорватия ужесточает правила въезда для украинцев 10
КСУ собирается возобновить работу 8 декабря 11
Объединение мусульман Польши обозначило Крым территорией РФ в своем календаре 13
СНБО: Локдаун в Украине могут ввести в декабре или со 2 января 24
Трех боевиков «ДНР» объявили в международный розыск 15
Украина надеется получить ПДЧ на саммите НАТО в 2021 году 16
Зеленский уверен, что в прокуратуре есть честные и порядочные люди 16

Служба безопасности Украины разоблачила на систематическом вымогательстве взяток у подчиненных менеджера Ивано-Франковской регионального филиала телеканала, который имеет долю государственной собственности, сообщает пресс-центр СБУ.

По оперативным данным, менеджер регионального филиала систематически требовала от подчиненных работников взятки за назначение ежемесячных премий и надбавок к заработной плате. В ходе досудебного расследования сотрудники спецслужбы задокументировали осенью текущего года факт получения от подчиненных неправомерной выгоды.

Для прекращения противоправной деятельности, менеджера задержали «на горячем» после получения очередной взятки в служебном кабинете.

В рамках уголовного производства, открытого по признакам принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, готовится объявление подозрения в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

В то же время в Суспильном подтвердили информацию о задержании менеджера филиала.

«Если неправомерные действия сотрудника филиала будут подтверждены, Суспильне примет соответствующие меры в отношении виновных лиц. Общественный вещатель не терпит нарушения закона кем-либо. В то же время Суспильне ожидает объективного, всестороннего и законного расследования со стороны правоохранительных органов и готово содействовать следствию. Вместе с тем важно, чтобы расследование происходило прозрачно и не имело признаков какого-либо давления на компанию. Суспильному небезразлична судьба его сотрудников. Как и в любой цивилизованной стране, мы исповедуем презумпцию невиновности, пока не доказано обратное», – сказано в заявлении.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/еврозима/зима/осень
3238 грн.
6
Теги