Служба безопасности Украины разоблачила на систематическом вымогательстве взяток у подчиненных менеджера Ивано-Франковской регионального филиала телеканала, который имеет долю государственной собственности, сообщает пресс-центр СБУ.

По оперативным данным, менеджер регионального филиала систематически требовала от подчиненных работников взятки за назначение ежемесячных премий и надбавок к заработной плате. В ходе досудебного расследования сотрудники спецслужбы задокументировали осенью текущего года факт получения от подчиненных неправомерной выгоды.

Для прекращения противоправной деятельности, менеджера задержали «на горячем» после получения очередной взятки в служебном кабинете.

В рамках уголовного производства, открытого по признакам принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, готовится объявление подозрения в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

В то же время в Суспильном подтвердили информацию о задержании менеджера филиала.

«Если неправомерные действия сотрудника филиала будут подтверждены, Суспильне примет соответствующие меры в отношении виновных лиц. Общественный вещатель не терпит нарушения закона кем-либо. В то же время Суспильне ожидает объективного, всестороннего и законного расследования со стороны правоохранительных органов и готово содействовать следствию. Вместе с тем важно, чтобы расследование происходило прозрачно и не имело признаков какого-либо давления на компанию. Суспильному небезразлична судьба его сотрудников. Как и в любой цивилизованной стране, мы исповедуем презумпцию невиновности, пока не доказано обратное», – сказано в заявлении.