Американские исследователи установили, что первые инфицирования коронавирусом произошли в США еще в декабре 2019 года. Это дает дополнительные подтверждения того, что вирус распространился по планете за несколько недель до того, как в Китае зафиксировали первые случаи COVID-19.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на исследование, проведенное Центрами США по контролю и профилактике заболеваний.

Всего было протестировано почти 7,5 тысячи образцов донорской крови, отобранной с 13 декабря 2019 по 17 января 2020 года, которые обеспечил Красный Крест в США. И антитела обнаружены в 106 образцах.

Поэтому результаты исследования указывают, что COVID-19 мог быть в США еще в декабре 2019 года - существенно раньше, чем предполагали исследователи и эксперты.

Исследование показывает, что в середине декабря коронавирус уже был в западной части США. Однако, по словам ученых, до сих пор неизвестно, как именно люди заражались: на месте или во время поездок за границу.

Как известно, сообщение о «загадочной пневмонии, которая распространилась в китайском Ухане», впервые появились в конце декабря 2019 года. После быстрого распространения по всему городу в последующие недели болезнь начали фиксировать в разных уголках планеты. Впервые в США ее официально подтвердили 19 января.

Новое исследование позволяет лучше понять то, что коронавирус тихо циркулировал по всему миру раньше, чем о нем стало известно. Это утверждение может возобновить дискуссию о том, откуда он все же происходит.

Всего с начала пандемии в мире выявлено 63,8 миллиона случаев коронавируса. США является чемпионом по уровню заболеваемости - там всего зафиксировано 13,9 миллиона случаев COVID-19.